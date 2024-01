Oficialmente, el llamado "Pacto de Caballeros" desapareció, sin embargo, la situación de Alexis Vega podría traer una nueva acción relacionada con esto.

Ante el fracaso de las negociaciones del futbolista tanto con Cruz Azul como con Toluca, más equipos podrían apoyar a Chivas bloqueándolo en la Liga MX.

Fue en el podcast "La Chorcha" con Jesús Hernández y Alex Ramírez, en donde se habló de que Vega estaría congelado al no ser tomado en cuenta a lo largo del Clausura 2024.

"Cuando Cruz Azul vio que se puso ciertos moños y Toluca que lo descartó por su alto sueldo, hubo una oleada de algunos equipos de la Liga MX, que por su comportamiento dicen: 'Qué bueno que no se lo llevaron', así que hubo dos clubes que le dijeron bajita la mano a Chivas que los apoyan y que por ellos no contratarán a Alexis Vega, no es un "Pacto de Caballeros", expresaron los reporteros.

"Lo que sí se realizará es que los equipos se van a cerrar y decir: 'Jugadores que actúen de cierta manera para sacar beneficio propio y que le paguen mal al club no dejándoles un solo centavo', no es que no los contraten, sino que voltearán a ver a otro lado y no irán por ellos".

Ambos periodistas finalizaron admitiendo que parte de esta situación es culpa de Alexis Vega por sus actitudes y falta de visión sobre su carrera.

