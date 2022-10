Durante la conferencia de prensa en la que Ricardo Peláez anunció su salida de las Chivas, el propio director deportivo explicó cómo es que se tomó esta decisión tras consumarse un nuevo fracaso al frente del Rebaño.

Peláez Linares detalló que la decisión fue tomada por el Consejo Directivo en conjunto con Amaury Vergara, dueño del equipo, en una reunión emotiva previo a esta conferencia de prensa.

"Nos reunimos por la mañana con el Consejo Directivo y con Amaury Vergara en la oficina en la que me recibieron hace 3 años. Tuvimos una plática larga, inolvidable, hablamos de muchos temas, lloramos, nos abrazamos y nos agradecimos ambas partes por el trabajo realizado en todo este tiempo", explicó Peláez.

Ricardo Peláez externó que comparte totalmente la decisión de su salida y le parece lo mejor para el equipo tapatío.

"Se tocó el tema de mi continuidad y ellos llegaron a la conclusión de que no continuaré en Chivas. Me agradecieron y yo les agradecí más. Yo le dije a Amaury que comparto totalmente la decisión. Es lo mejor. En Chivas no basta con mover a un técnico o mover a 3 o 4 jugadores no alcanza", agregó.

El directivo señaló que se va totalmente agradecido por la oportunidad que se le dio de estar en Chivas y reconoció que falló en el cumplimiento de los objetivos trazados.

JL