Chivas TV regala suscripción para que aficionado vea el Clásico en su boda

Para un aficionado al futbol sólo una cosa puede hacer más emocionante uno de los días más importantes en la vida: que tu equipo te haga un regalo de bodas, y además en un Clásico.

Leonardo López, aficionado a Chivas, vivió esa experiencia hoy, cuando el Rebaño le regaló una suscripción mensual a Chivas TV para que pueda disfrutar de los juegos del Rebaño, incluido, por supuesto, el Clásico de esta noche ante América.

Leonardo escribió un mensaje a través de Twitter a Chivas y a algunos jugadores rojiblancos.

"Hoy me caso y me alegrarán más el día si me dan retuit, aparte que mi futura me dejara poner el juego de mis chivas en la boda".

Alan Pulido, jugador de Chivas, se tomó la libertad de ofrecer consejos matrimoniales:

"Dile que así como la amas que es por eso que te vas a casar con ella también amas a tus @Chivas. Que te deje verlo o e tendrán que posponer la boda jajajajajaja, yo te apoyo viejo ".

La cuenta oficial de Chivas en Twitter respondió con un mensaje a Chivas TV, que transmite por internet los juegos del club tapatío.

"Oye @chivastvmx, ¿cómo podemos ayudarle a este ChivaHermano para que esté feliz en su boda y viendo al amor de su vida?"

"Mmm... ¡Cortesía de CHIVASTV! Un mes gratis para que pueda verlo desde nuestra App. Así lleva al Rebaño hasta la Luna de Miel", fue la respuesta de los encargados de la plataforma.

Leonardo quedó satisfecho. Ahora sólo le queda disfrutar el matrimonio, y esperar que esta noche tenga dos motivos para celebrar.

RR