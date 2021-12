Chivas realiza sus trabajos de pretemporada en la playa, mientras en Guadalajara su acérrimo rival celebra el título del Torneo Apertura 2021 que ganó apenas el domingo. Por su parte, Fernando Beltrán, mediocampista del Rebaño, admite en entrevista para TUDN que le da "coraje" que ellos hayan ganado el campeonato del futbol mexicano.

Beltrán declaró que tras el éxito de Atlas hay mucha más ambición en él y sobre todo, en Chivas.

"Sí, coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mí si no a todos es ambición, la gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que 'este torneo va ser mejor', estamos muy grandes para decir esas cosas".

También Hiram Mier habló del título, reconociendo el esfuerzo de los rojinegros para romper la sequía de 70 años sin ser campeón. Asegura que la hazaña solo impulsa más a Chivas para regresarle un poco a la afición y comenzar el Clausura 2022 pensando que es momento de volver a pelear el título.

"Reconocerles el torneo (a Atlas) que hicieron y eso nos compromete a nosotros todavía más para regresarle alegría a la gente, a nosotros mismos también que nos hemos quedado ahí, y no hemos podido pelear por un campeonato. Y sí, tenemos muchísimas ganas, tenemos mucha ilusión de empezar el torneo y empezar con el pie derecho", dijo Mier.

Chivas fue campeón por última vez en mayo de 2017, por lo que de seguir con los malos resultados el siguiente torneo cumpliría cinco años sin coronarse en el futbol mexicano.

OF