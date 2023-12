Chivas sigue en la búsqueda de refuerzos a marchas forzadas, no obstante, no ha tenido éxito. Ahora, quien parece que no se vestirá de rojiblanco a pesar del deseo de Fernando Hierro y Fernando Gago, es Fidel Ambriz, mediocampista de León.

De acuerdo con reportes, no se ha hecho una oferta formal por el seleccionado mexicano juvenil, simplemente se sondeó su situación contractual y se llegó a ofrecer a jugadores a cambio, sin embargo, todo indica que Ambriz no llegaría al Rebaño Sagrado.

El Guadalajara sigue sin un solo refuerzo en su plantel, y aunque se ha hablado de jugadores en específico, como Guillermo Martínez, Gerardo Arteaga, Javier Hernández y hasta un eventual retorno de César Huerta, lo cierto es que ya pasaron unos días desde que el chiverío regresó de vacaciones, ya realizaron exámenes médicos y físicos, y el plantel es prácticamente el mismo, salvo la salida de Hiram Mier y la posible baja de otros elementos más, como Jesús Sánchez, Miguel Jiménez, Eduardo Torres y Daniel Ríos.

