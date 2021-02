Chivas: Ricardo Peláez debe estar preocupado: Demetrio Madero

Sumar dos puntos de 12 disputados para una institución como el Guadalajara, es una cosecha raquítica que pone de inmediato la presión al más alto nivel con la directiva, en especial con Ricardo Peláez y el ex zaguero rojiblanco Demetrio Madero, espera que el equipo ya logre su primera victoria ante el León.

“Si debe estar preocupado Peláez, porque así como Vucetich y su cuerpo técnico tienen un porcentaje de responsabilidad, también él la tiene porque él toma las determinaciones, él es parte fundamental para el diseño del equipo y si bien no llegaron refuerzos, es responsabilidad de él, porque Amaury Vergara les soltó todo. Si el equipo es campeón, el mérito es de Peláez, si no salen las cosas, él es responsable y esta racha permea hasta con él, eso es un hecho”.

El jugador no entiende porqué le cuesta tanto trabajo a los jugadores de hoy en día aceptar que están en una crisis futbolística, ya que cree que sólo se están engañando y así no estarán cerca de salir del problema pronto.

“Les cuesta mucho trabajo aceptar que están en crisis, les cuesta trabajo aceptar cuando se fracasa, pero esto no tiene nada de malo. Le tienen miedo a la palabra crisis y fracaso, pero no pasa nada porque en todos los ámbitos de la vida se pasan crisis. Desde mi punto de vista el Guadalajara sí está en crisis deportiva, porque no hemos visto un buen accionar del equipo; claro que pueden salir de la crisis y no es una muerte deportiva”.

El desempeño que ha tenido el Guadalajara en las primeras cuatro fechas del Clausura 2021 le han dejado muchas dudas a Madero, ya que ve irreconocible al “Rebaño”.

“Chivas debería tener otra cosecha de puntos a estas fechas, pero siembran muchas dudas y sobre todo ante el San Luis y Juárez, vi a muchos jugadores muy bajos de nivel, de acuerdo a lo que les conocemos. En estos duelos está repartida la responsabilidad entre cuerpo técnico y jugadores”.

Madero entiende el enojo de la afición, porque el prestigio del equipo está por los suelos en este momento y reiteró que “quien tiene todo para saber si Vucetich puede sacar al equipo adelante, si hay sinergia es Peláez porque está en el día a día. Debe ser muy inteligente, ver bien la relación cuerpo técnico-jugadores”.

Ante el León un triunfo será oxígeno puro para los rojiblancos, pero no será fácil obtenerlo porque el campeón ya demostró que defenderá con valentía su trono.

“Lo importante es ganar, como sea, porque siempre será más fácil corregir y luego ya poner atención en las formas, pero por ahora lo importante es ganar. Es cierto que tendrá mucho que ver la forma en la cual se gane, pero lo más importante es la victoria”.

GC