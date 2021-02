Fernando Quirarte siente tristeza por sus Chivas

La forma en la cual están jugando le genera muchas dudas aal ex jugador Fernando Quirarte, ya que Chivas siempre debe estar como protagonista en la Liga MX y en este momento le duele reconocer, que su amado equipo está lejos de ser lo que él quisiera.

“Yo no usaría la palabra lastimado, me da tristeza ver a un equipo así, que no sabes qué pasará porque no hay esa certidumbre porque ha mostrado muy poco y no sabemos si se entregarán al cien por ciento, si jugarán bien. Está uno en esa incertidumbre de qué sucederá, porque no dan armas ni para alegar con amigos en el barrio, en la escuela, en el trabajo y ni cómo defender a mis Chivas, porque no sabes cómo van a jugar”.

Quirarte asegura que el partido de este lunes ante León debe ser un antes y un después en el futuro inmediato de los rojiblancos, ya que una derrota condenaría al equipo al sufrimiento el resto del torneo.

“De no ganarle a León, entendería ya que están en crisis de resultados, en crisis futbolística, ya que en la quinta fecha sumarían un triunfo, entonces esto no es normal después de haber cerrado bien el campeonato pasado y perdido con el actual campeón, no se entiende por qué pasa esto ahorita. El equipo ya se debería ver de diferente manera, pero tampoco es culpa de él nada más, están los que ejecutan, los jugadores porque ellos deciden en el campo”.

El ex jugador de las Chivas cree que si el equipo sigue así, estarán entre los 12 que irán a repechaje y reiteró que “un equipo con la jerarquía del Guadalajara, no puede darse el lujo de andar mal, porque ha tenido tiempo para reforzarse, ha tenido tiempo de pretemporada, un entrenador muy capaz como Vucetich que no le podemos enseñar nada y pasa esto, más por el lado del jugador”.

El “Sheriff” espera que los jugadores ya defiendan la casaca rojiblanca como se debe, con orgullo, que salgan a entregar todo en el campo y comiencen a dar buenas noticias a su afición.

“Principalmente el jugador es el responsable. Los refuerzos deben demostrar de qué están hechos”.

El estratega y comentarista deportivo repartió responsabilidad por la mala marcha y a todos les repartió su porcentaje, ya que nadie se salva.

“Cuando un equipo no funciona, son todos, ejemplo, 60 por ciento le corresponde a los jugadores, 20 por ciento a Víctor Manuel Vucetich y el otro 20 por ciento, es para el director deportivo Ricardo Peléz, así están distribuidos los porcentajes”.

GC