Cruz Azul rescata el empate ante Querétaro

Cruz Azul sufrió, pero terminó respirando en Ciudad Universitaria. En un duelo cargado de emociones, La Máquina rescató el empate 2-2 ante Querétaro gracias al gol del "Toro" Fernández en la recta final, después de una noche marcada por el error de Kevin Mier y los abucheos de la afición.

El inicio fue prometedor para los celestes. Al minuto 14, José Paradela abrió el marcador y encendió la ilusión de la Sangre Azul. El gol llenó de confianza a un equipo que buscaba su octava victoria consecutiva, pero pronto llegaron las desconcentraciones que cambiaron la historia del partido.

Querétaro reaccionó con fuerza y carácter. Santiago Homenchenko aprovechó un tiro de esquina al 20' para empatar y devolver el silencio a la grada. Minutos más tarde, el uruguayo firmó un auténtico golazo desde el medio campo al sorprender a Mier, que estaba adelantado. El 2-1 parecía sentenciar la noche.

El error del portero cementero desató la molestia de la tribuna. Los abucheos y reclamos se hicieron presentes, mientras Nicolás Larcamón trataba de reanimar a su equipo desde el área técnica. El golpe anímico fue evidente, pero Cruz Azul no bajó los brazos.

Para la segunda mitad, Benjamín Mora decidió replegar a su Querétaro. El planteamiento defensivo le restó fuerza en el medio campo y permitió que Cruz Azul recuperara la pelota. Con los cambios de Omar Campos y Ángel Sepúlveda, el cuadro celeste ganó energía y empezó a presionar con mayor claridad.

El premio a la insistencia llegó al 82'. Tras una jugada colectiva, el "Toro" Fernández apareció en el área para empujar el balón y decretar el empate. No hubo un festejo desbordado, pero sí un respiro de alivio para jugadores y aficionados que se mantenían al filo del sufrimiento. El "Sí se puede" apareció en las tribunas, pero no sufrió efecto en los jugadores.

El 2-2 significó el final de la racha de victorias consecutivas, pero también la confirmación de que Ciudad Universitaria sigue siendo una fortaleza para La Máquina. Cruz Azul se sigue mantiene invicto en su nueva casa y aún depende de los resultados de América y Rayados para conservar el liderato.

Ahora, el equipo de Larcamón deberá enfocarse en su próximo compromiso en Tijuana frente a Xolos. Querétaro, por su parte, buscará dar continuidad a su buen desempeño cuando reciba a Tigres. La Liga MX aprieta y cada error puede costar caro en la lucha por la cima.