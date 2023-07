Todo parecía indicar que el titular en el arco de Chivas para la Leagues Cup sería el español Óscar Whalley, sin embargo, el Profe Pauno, director técnico del equipo, aceptó que confía más en Raúl Rangel y Miguel Jiménez, que en el ibérico, sobre todo por el tiempo que tiene de trabajar con ellos, es por eso que fue el "Tala" quien arrancó en el duelo ante Cincinnati FC.

"Tuvimos una pretemporada corta, no tuve oportunidad de ver a Oscar, estuvo unos minutos contra Bilbao, llevo más tiempo con Wacho y con Tala y los conozco mejor, entonces esto lo consideramos importante, y vamos a ver cómo hacerle en los próximos meses para esta situación en la portería y yo no quiero debates, ni problemas porque es una posición muy delicada", dijo Pauno.

Sobre la actuación de Alexis Vega, quien viene de recuperarse de una lesión que lo alejó incluso de la Copa Oro con la Selección mexicana, el entrenador del Guadalajara aceptó que el delantero va mejorando día a día, aunque todavía no está en plenitud de condiciones de su rodilla.

"Nosotros tuvimos una tarea muy importante y al mismo tiempo complicada, volver a recuperar a Alexis después del tiempo que estuvo en Selección y sus molestias en la rodilla y ese proceso va en su etapa final, aún no está al cien por ciento, pero nos da una tremenda posibilidad de amenazar al rival con el balón, su rodilla está perfecta, no hay dolor, pero tenemos que ponerlo bien físicamente para que pueda darnos su talento, su nivel y rendimiento, no es de un botón, no es cuestión de tres días, es de mucho trabajo, recordemos que se perdió tres meses, es un jugador que necesita un tratamiento especial. Cuando Alexis está en su mejor momento, no hay nadie mejor que él", afirmó.

OF