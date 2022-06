Chivas: ¿Michel Leaño seguirá en el puesto de fuerzas básicas del Rebaño?

El Rebaño se sigue moviendo de cara al próximo semestre del futbol mexicano, y en esta reorganización no entra en planes Marcelo Michel Leaño, ex estratega de las Chivas.

Así lo dio a conocer Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara que aseguró que Michel Leaño no estará de regreso en el club luego de que fuera destituido como entrenador del primer equipo.

“En este proyecto Marcelo no entra, no está considerado”, comentó Peláez al respecto del ex entrenador rojiblanco.

Luego de que fuera cortado como estratega del Rebaño en el torneo pasado, se especulaba con la posibilidad de que Michel regresara a su puesto en las fuerzas básicas del club, sin embargo parece que ya no tiene cabida en la institución.

Para saber: en esta reorganización del Guadalajara, Ricardo Cadena fue ratificado como entrenador de las Chivas mientras que Gerardo Espinoza ocupará el puesto de entrenador en el Tapatío. Además, Alberto Coyote se desempeñará como DT de la Sub-20 del Rebaño.

MF