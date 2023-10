Entre gitanos no se leen la mano, y eso lo sabe a la perfección Marco Fabián, ex futbolista de Chivas que no tuvo problema para expresarles su apoyo a Cristian Calderón y Alexis Vega.

Ahora que este par de jugadores se han visto involucrados en una polémica por organizar una fiesta en el hotel de concentración del Rebaño, el ex jugador del Guadalajara pidió a la afición rojiblanca olvidar este pasaje.

“No me gusta juzgar a las personas, siempre he estado en contra de eso. Que le den vuelta a la página, haya pasado o no haya pasado, los perdonen o no, salgan de la institución o no, como carrera y en lo personal quiero decirles que la vida da revanchas, no sólo el futbol y ellos tendrán su revancha”.

“Viví muchas situaciones similares, conozco muy bien a Alexis, a ‘Chicote’, y para empezar son grandísimos jugadores, son jugadores con mucha calidad y son conscientes de donde están, valoran la institución donde están, pero los errores son humanos y la vida continúa, sería feo ver que se desperdicie esa carrera teniendo tanto talento”, comentó el ex futbolista en entrevista con el diario ESTO.

Años atrás Marco Fabián también pasó por momentos complicados en Chivas debido a sus indisciplinas, mismas que incluso lo llevaron a salir del equipo con rumbo a Cruz Azul o le acarrearon abucheos por parte de los aficionados rojiblancos.

YC