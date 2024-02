Chivas: Los penales no marcados al Rebaño

A pesar de que lograron una clara victoria ante Pumas la noche de este sábado, el Guadalajara sumó tres juegos consecutivos en los que hubo polémica por presuntos penales no marcados a favor del equipo.

El primero de estos tuvo lugar en el juego contra Mazatlán, mismo en donde Ricardo Marín fue arrollado por la zaga sinaloense dentro del área, hecho que no le bastó al silbante Adonaí Escobedo para sentenciar con la pena máxima.

Esta situación incluso llevó a la Comisión de Arbitraje a reconocer su error, pues en sus redes sociales oficiales publicaron un comunicado en el que explicaron que la jugada en cuestión, tuvo que sancionarse con penal, algo que pudo haber cambiado el rumbo de este encuentro que terminó con empate a dos goles.

Luego de ese duelo vino el partido ante Necaxa, mismo en el que otra vez Ricardo Marín fue derribado en el área en la disputa de un balón, y tal como sucedió en Sinaloa el silbante asignado en el juego, decidió dejar pasar la jugada sin sancionar a los Rayos.

Ese compromiso terminó en derrota para Chivas por la mínima diferencia, algo que incrementó las críticas contra el arbitraje por parte de los aficionados del Guadalajara.

Ahora, durante el juego contra Pumas, Cade Cowell fue el jugador implicado en la jugada polémica, pues el atacante mexicoamericano recibió una patada en el área cuando el balón ya ni siquiera se encontraba en su poder, y pese a esto la constante siguió y el Rebaño no fue favorecido con un penal que parecía legítimo.

Debido a esto, es que silbantes como Felipe Ramos Rizo, han señalado en redes sociales los errores del arbitraje de la Liga MX en contra del Rebaño.

"Gana Chivas pero no le sancionan este penal, tres al hilo que no le sancionan", publicó en sus redes sociales el ex árbitro del futbol mexicano.

Ahora las Chivas deberán medirse contra Cruz Azul en la próxima jornada para seguir con su andar en este Clausura 2024.

