Luego de casi ocho meses fuera de las canchas tras una rotura de ligamento, Javier Hernández volvió a tener minutos de juego y además lo hizo con el equipo de sus amores.

La noche de este sábado “Chicharito” regresó a las canchas después de su lesión con el Galaxy en julio pasado, y en medio de un ambiente festivo por verlo de vuelta en Chivas luego de 14 años de espera, el máximo goleador de la Selección Mexicana en la historia se confesó y reconoció que por primera vez en mucho tiempo volvió a sentirse futbolista.

“Desde que me preguntaron si quería hablar estoy tratando de encontrar las palabras. Una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión… Estoy feliz, es un momento muy gratificante porque sí, son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores y no hay mejor manera de regresar que hacerlo en casa con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del país (Pumas)”.

“Desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara creo que la palabra ‘gracias’ y todo el amor se quedan muy cortos, porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivahermanos. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista”, comentó Javier.

Fue el 27 de enero cuando Javier fue presentado ante la afición de Chivas como el nuevo refuerzo del Rebaño, y casi un mes después de eso por fin tuvo sus primeros minutos de regreso en el futbol mexicano.

