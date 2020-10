Chivas: Lo difícil, lo hacemos ver fácil, dice Isaác Brizuela

Chivas cerrará muy bien el Guard1anes 2020 ante Cruz Azul, Pumas y el Monterrey, equipos a los cuales les buscarán ganar sin dejar lugar a dudas sobre el funcionamiento futbolístico, porque desde el punto de vista de Isaác Brizuela, están jugando muy buen futbol, fácil y rápido como para pelearle a quien sea y en la cancha que sea.

“Tenemos también muy buen plantel, desde el torneo pasado se habló bien de las contrataciones, que se había armado bien, era una exigencia para elevar el nivel futbolístico, lo hemos demostrado ante León, equipo que mejor juega en estos momentos, que tiene más llegada y ante rivales que están en las primeras posiciones y simplemente está en nosotros, jugar en conjunto lo hemos hecho bien y lo hacemos ver fácil".

"Cuando lo hacemos fácil, lo hacemos bien y es lo más complicado, jugar fácil y se les puede jugar a esos equipos, mejorando esos detalles que nos hacen perder la ventaja que tenemos a favor”.

Los Rojiblancos no pueden ver las cosas de otra manera, porque el sueño de meterse dentro de los primeros cuatro lugares, está intacto aunque saben que no depende de ellos pero harán lo que les corresponde, ganar los encuentros que vienen a como dé lugar.

“Lo tenemos que ver de esa manera, porque queremos estar dentro de los primeros cuatro, ganarle a Cruz Azul que juega bien, que es aspirante al título, genera mucha confianza, te acerca a los lugares que queremos estar y es positivo para el equipo saber que estamos cerca del objetivo que queremos, es una oportunidad única que debemos aprovechar”.

Meterse a la pelea por el título del cinco al doceavo lugar, no es tema en este momento para los Rojiblancos, porque quieren estar dentro de los primeros y así ve el tema de entrar en los primeros lugares o jugar repechaje.

“Cada quien tendrá su manera de ver esto, que no conviene parar, que conviene descansar una semana pero queremos estar en los primeros cuatro, cerrar de local, en una semana se puede trabajar en algunos aspectos y en lo personal quiero estar dentro de los primeros cuatro”.

“Conejito” dijo que le ha gustado jugar más por centro, porque le exige otro tipo de labores, las cuales le gustan porque le dejan más de frente al arco y jugando por la banca, en ocasiones quedaba muy lejos del arco.

“Me siento cómodo en esa posición, es diferente porque en la banda es jugarse el mano a mano, estar en el centro es pensar más rápido para que no te roben el balón porque ahí nos pueden agarrar en contragolpe y me ha ayudado mucho, tengo que pensar más, ser rápido y saber qué hacer antes de que me llegue el balón para tomar la mejor determinación".

"He mejorado en ese aspecto, he llegado más para poder meter gol porque en la banda me tardaba en llegar, ahora puedo estar más cerca del área y adaptarme, tratar de hacer lo mejor que pueda hacerlo bien”.

