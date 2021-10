A pesar de los pobres resultados deportivos que se han obtenido desde su llegada como entrenador interino, el plantel de Chivas está contento y cómodo con Marcelo Michel Leaño en el banquillo del equipo.

Por lo menos este es el caso de Jesús Angulo, atacante de Chivas que se mostró complacido con el trabajo de Marcelo y su cuerpo técnico, esto cuando ya han surgido nombres de posibles candidatos para llegar al banquillo de Chivas en el futuro próximo.

"Yo no estoy muy al pendiente de los nuevos técnicos, no he visto muchas publicaciones sobre eso, estamos muy cómodos con el cuerpo técnico que está ahorita, el equipo ha notado más unión, más alegría, y eso es importante para sacar resultados. Estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando en un cambio".

"Estamos cómodos con él, con su sistema, él tiene ideas muy buenas que si llevamos a cabo nos pueden ayudar a salir de la mejor manera, nos hemos sentido muy cómodos. Estamos en el mismo canal, hay mucha alegría en el grupo y hay que seguir por esa línea", compartió el "Canelo".

Durante los últimos días han surgido versiones que ponen a John van't Schip entre los candidatos para dirigir a Chivas, sin embargo en el plantel rojiblanco parecen estar tranquilos con el trabajo de Marcelo Michel durante este interinato.

Para saber

En su tiempo como estratega interino, Marcelo ha disputado tres juegos de Liga de los cuales no ha podido ganar alguno.

