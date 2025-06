A finales de abril, después de que Chivas quedó eliminado del torneo Clausura 2025 y despidió a Gerardo Espinoza, comenzaron a sonar nombres para ocupar el lugar de entrenador: Guillermo Almada, Domènec Torrent, el regreso de Almeyda, Juan Carlos Osorio y Gabriel Milito, que finalmente se quedó con el puesto, fueron algunos.

En algún momento se dio por hecho que el elegido era Torrent, pero una petición salarial en las postrimerías de la negociación echó por tierra su contratación. Ayer, en los adelantos del programa de Faitelson sin censura, se reveló que Juan Carlos Osorio también estuvo con un pie en el Guadalajara, mas un escándalo lo alejó del club.

El técnico colombiano ya había estado en la órbita de Chivas, pues su conocimiento de los jugadores mexicanos, principalmente en su etapa al frente de la Selección nacional, lo hacían un candidato natural y con expectativas para dirigir un plantel que ha mostrado una idiosincrasia muy particular y muchas veces problemática, que lo mismo puede sabotear a un entrenador y, con otros, comprometerse como pocos equipos lo hacen; a finales del Clausura 2025, con la coincidencia de que Osorio había salido de Tijuana y en Guadalajara buscaban entrenador, el emparejamiento parecía muy viable.

"Estábamos en Santa Fe, en Ciudad de Méxio. La gente de Chivas me dijo que mañana viajábamos a Guadalajara para la presentación. Camino al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante", se lee en las declaraciones de Osorio frente a Faitelson, un momento del programa que será transmitido hoy a las 19:30 horas en TUDN México y a las 19:30 en TUDN USA.

Las palabras de Osorio apuntan hacia las acusaciones ambiguas que en su momento hizo Rubén Rodríguez en FOX Sports Radio, donde, sin precisar cuál era el problema, dijo que Osorio había cometido una falta de comportamiento muy delicado: "Ojalá los afectados y las afectadas tengan el valor de dar el siguiente paso", y agregó: "Si yo fuera presidente de la Federación Mexicana de Futbol, yo buscaría que Osorio no volviera a dirigir en el futbol mexicano... Lo que pasó no es un juego, es algo muy serio y muy delicado".

Mañana que se televise la entrevista con Faitelson es probable que se escuche la versión de Osorio, tanto de cómo se frustró su contratación con Chivas como su salida de Tijuana, al respecto de lo cual, en otra declaración adelantada emitida para TUDN, Osorio dijo: "En Tijuana no 'debo' nada. Me fui por temas deportivos. Yo no tengo problemas ni de alcohol no tampoco le falté el respeto a un hombre o a una mujer".