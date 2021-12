Chivas: Antonio Carlos Santos critica a Uriel Antuna: "parece una cucaracha tonta"

Antonio Carlos Santos, figura y leyenda del América, fiel a su estilo opinó sobre los rumores que sitúan a Uriel Antuna en las Águilas, a cambio de Sebastián Córdova, quien recalaría en las Chivas.

El "Negro" se ha caracterizado por emitir su opinión incluso cuando no es requerida y sin ningún tipo de filtro. En esta ocasión, concedió una entrevista para "W Deportes" y no se quedó con nada.

Sobre Uriel Antuna, el exjugador azulcrema, aseguró que es un futbolista que no sabe encarar e incluso comparó al extremo del Rebaño con una "cucaracha tonta".

“Antuna es como Córdova, ni fu ni fa, no pasa nada. Es un jugador que es muy rápido, pero que agarra la pelota y parece una cucaracha tonta, va hasta el centro del campo y de ahí no pasa nada, si le pones una marca no sabe encarar”, expresó.

Sobre quién saldría ganando y quién perdería con el posible intercambio de jugadores, el "Negro" Santos aseguró que América ganará al deshacerse de Córdova, pero que a cambio no debe recibir a ningún futbolista. Además, añadió que si Sebastián Córdova no brilló con las Águilas, mucho menos lo hará con Chivas.

"Va a ser un beneficio para el América (salida de Sebastián Córdova), que lo vendan pero que no reciban a nadie a cambio. Que sea Chivas quien se quede con lo malo del América. Si Córdova no sirvió en el América tampoco lo hará en Chivas”, sentenció.

