Hace casi ocho meses, el 9 de junio de 2023, Javier "Chicharito" Hernández sufrió una lesión grave: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha mientras jugaba para Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Esta lesión significativa ha generado cambios importantes en la carrera de "Chicharito". Decidió rescindir su contrato con la MLS para unirse a sus queridas Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin embargo, existe preocupación debido a la gravedad de la lesión del delantero y a sus 35 años, hay incertidumbre sobre si podrá recuperarse completamente.

Para el doctor Carlos Suárez Ahedo, especializado en lesiones de rodilla, se puede confiar que físicamente "Chicharito" regrese en un estado óptimo, lo que hay que analizar es su estado mental… Si puede vencer el miedo a volverse a lesionar.

"Esta lesión es muy común entre los deportistas, pero la ciencia ha avanzado muchísimo. Los pacientes regresan con una capacidad muy similar a la que tenían antes del suceso, por eso se reconstruye la rodilla", comenta el egresado de la Universidad La Salle.

Lo complejo es el tema mental, el vencer el miedo a volver a lastimarse: "Es una lesión compleja cuando se involucra el tema psicología. Hay algo que se llama kinesiofobia, que no es otra cosa que el miedo a volverse lastimar y por ahí en un inicio se cuidan en pisar fuerte, en correr, en patear el balón", así que ese será el principal reto para vencer.

Han pasado ocho meses del suceso, y ahora que puede debutar ante Pumas, la duda es… ¿en qué estado regresará? "El nivel que maneja 'Chicharito' en su equipo de trabajo es alto, seguro tiene a su lado a los mejores rehabilitadores que existen, a los mejores doctores. Sí, su edad (35 años) es un factor para considerar, pero por lo que ha sido su carrera, sabemos que es un tipo que se cuida, podemos decir que regresará muy cerca del nivel en que estaba antes de la lesión".

El miedo del que se habla, la kinesiofobia, se puede curar con el tiempo, con los partidos jugados, pero esto no quiere decir que no se pueda volver a lesionar, aunque esto no tendría que ver con la reciente lesión: "Las operaciones de ahora son muy buenas, específicas, a 'Chicharito' se le trató a tiempo. ¿Se puede volver a lesionar? Sí, pero esto no tendrá que ver con lo que le sucedió. El injerto que ahora le ponen en la rodilla es el más resistente. Con paciencia, conociendo lo profesional que es el 'Chicharito', seguro que volverá cerca del 100 por ciento".

