El “Conejito” Brizuela continuará en Chivas, o al menos eso parece, luego de que una de sus posibilidades para salir del equipo se le cerrara.

Esto luego de que el técnico de León, Nicolás Lacarmón, quien resaltó las grandes cualidades del mediocampista, dejó en claro que luce complicado su llegada.

“La verdad es un jugador que me encanta, pero nada, no manejo la información. Si hay una opción positiva para la institución igual se podría evaluar, pero creo que a estas alturas ya estamos cerrados”.

A decir de algunas versiones, el “Conejito” no se encuentra nada a gusto dentro del Rebaño, luego de que haya perdido protagonismo y que por segundo partido consecutivo no viera actividad.

Por otro lado, el profe Pauno, técnico de Chivas, confesó que cuenta con Brizuela, sin embargo, si dio a conocer que necesita que suba su nivel para poderlo tomar en cuenta.

“No hay ningún problema con el Cone. Tenemos que tomar decisiones con los convocados. Están muy igualados (en nivel los jugadores. No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.

