Luego de que Chivas le notificara que no contaba con él para el Apertura 2022, Gael Sandoval reveló una plática que tuvo con el estratega Ricardo Cadena, mismo al que le habría pedido coherencia y oportunidades para jugar.

“Lo hablé con Cadena: si te demuestro es para jugar, que haya esa coherencia, no como me pasó anteriormente, que si entrenas bien se me dé la oportunidad de jugar y demostrar, eso es lo que a mí me daba una motivación espectacular, no necesitaba nada, no quería ni fama ni ser la estrella del equipo”.

“No me importaba nada, solo quedarme, demostrarme a mí mismo todo ese crecimiento que he tenido y decir ‘yo me quedo, y te aseguro que en este torneo hasta la titular te la gano, y si no mínimo vengo a competir, y el único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición porque les estoy metiendo presión’”, comentó el futbolista en entrevista para la televisora Quiero TV.

Ahora que estuvo a prueba con el equipo durante la pretemporada, Sandoval tuvo una participación notable con el Rebaño, sin embargo, el club decidió que no le daría una nueva oportunidad para formar parte del Guadalajara.

Gael llegó a Chivas en el 2018, pero posteriormente salió del club y deambuló por escuadras como Juárez, Mazatlán, Santos y el futbol de Oceanía.

