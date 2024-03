Caer por 3-0 ante Cruz Azul fue un duro golpe para las Chivas en este Clausura 2024, sin embargo, Fernando Gago no se quiere quedar estancado en este pésimo partido del Rebaño.

Luego de que cayeran en el Estadio Azteca, el técnico del Guadalajara reconoció que dolió el resultado ante “La Máquina”, pero también advirtió que a partir de ya deben enfocarse en el partido del miércoles ante América.

“Sí es un golpe, está claro que es un golpe, pero hay que pasarlo, mañana ya se empieza a trabajar de vuelta y empezamos a trabajar el próximo partido que viene. No nos podemos quedar o pensar en cómo va a repercutir porque también es una cuestión de hasta que no llegue el partido y hasta que no se vea. Ahora es tragar, pensar en lo que viene y a partir de mañana empezar a trabajar el partido del miércoles”, comentó.

Este tropiezo contra Cruz Azul significó la tercera derrota de las Chivas en este torneo, ya que previamente cayeron contra Tigres y contra Necaxa, resultados que en su totalidad se dieron en calidad de visitante para el Guadalajara.

Será el próximo miércoles a las 21:00 horas, tiempo del centro del país, cuando Chivas dispute su próximo partido, esto ante América dentro de los Octavos de Final (Ida) de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

SV