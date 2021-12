Chivas: "Chicote" Calderón confiesa indisciplinas y excesos durante su carrera

No es un secreto que la carrera de Cristian "Chicote" Calderón ha estado inmersa en la polémica desde que militaba en las filas del Necaxa. Sin embargo, el ahora jugador de las Chivas, jamás se había pronunciado al respecto y menos de la manera tan sincera en la que lo hizo al lado de su compañero y amigo, Jesús Angulo.

Precisamente en el podcast del "Canelo" Angulo, compañero suyo en Chivas y en Necaxa, el "Chicote" reveló que era un "desmadre" y llegaba "tocado" a los entrenamientos; sin embargo, al menos en su paso por los hidrocálidos siempre respondió en la cancha.

"Estamos hablando con verdades, llegaba 'tocadón' a veces y me quedaba en terapia, pero el sábado le tenía que echar ganas, de no ser así iba para afuera. El día de juego era un partidazo, a veces con asistencia o gol, nos fue muy bien, el primer torneo nos fue bien y el segundo fue cuando mejor nos fue, la neta sí era un desmadre", declaró el zaguero.

El "Chicote" acepta que "se pasaba de lanza" y se iba a la tradicional Feria de San Marcos que se hace en Aguascalientes.

"La verdad sí me pasaba de lanza porque estaba solo, estaba en Aguascalientes que es una ciudad donde nadie te conocía más que por el futbol. Me tocó la Feria de San Marcos, nada más fui dos veces a la feria".

Además de ser canterano del Atlas y burlarse de Chivas cuando jugaba para los Rojinegros, las polémicas no quedaron ahí. En el Rebaño también fue víctima de la fiesta y las indisciplinas.

"Cuando llegué a Guadalajara, fue igual porque estaba solo, pero acá sabemos también el tamaño y la grandeza que tiene esta institución y a lo mejor no pensaba en eso. Aquí por la institución hay cámaras donde sea y te ven, te están grabando, después me pasó lo de acá de Ameca (primera indisciplina en Chivas) y sí dije no", agregó "Chicote".

