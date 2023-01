Javier "Chicharito" Hernández terminará contrato con el Galaxy de Los Ángeles en diciembre de 2023, un año que podría significar el regreso del mexicano a la Liga MX.

Situación que rechazó por el momento "Chicharito" Hernández, quien aseguró que todo parece indicar tendrá una renovación con el cuadro de la MLS, dejando para el olvido la posibilidad de vestirse de Rojiblanco.

El exjugador del Guadalajara aseguró que amaría volver en algún momento a Chivas, club al que le tiene mucho amor, pero por el momento su mente sigue en Estados Unidos.

"Ya lo veremos en el futuro (si regresa al Guadalajara). Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre 'Chicharito' y Chivas. Está ahí y es hermosa y divina. Amo a 'Chivas', pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos".

Javier Hernández, incluso pidió no ser juzgado por sus decisiones y entender que no es sencilla la vida del futbolista.

"No lo sé (sobre un regreso). Siempre he respondido a ese tema que no lo sé. Depende de muchos factores en mi vida. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy", finalizó.