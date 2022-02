Chivas: Alejandro Mayorga asegura que le faltaron minutos en el Rebaño

Alejandro Mayorga salió de los Pumas con la idea de dar un paso al frente en su carrera, sin embargo, la poca regularidad que tuvo con las Chivas podría catalorse como un retroceso. Debido a que no tuvo los minutos deseados, el lateral zurdo considera que eso lo marginó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese a que estuvo en el proceso.

Ahora, ya en Cruz Azul, Mayorga espera repuntar su nivel y si se le fueron los Olímpicos ahora buscar un llamado a Selección Mayor.

"Tenía toda la intención de tener regularidad, pero los procesos son diferentes para cada jugador; al regresar a Chivas me faltaron minutos para buscar los Olímpicos, estuve en el Preolímpico y un poco en el proceso final, pero en la última lista me quedé fuera. No sé cuál haya sido el motivo, pero llegó a afectar un poco", dijo el lateral en conferencia.

Ahora que llegó a la Máquina espera ver otra vez hacia la Selección, y buscar la convocatoria.

"Sé que llego a un club grande, es una oportunidad de crecer en lo futbolístico y en lo personal, y en caso de hacer las cosas bien y que haya buenos resultados en el equipo, puede llegar un llamado a la Selección, algo que quiero demasiado".

Comprometido con los Cementeros

El zaguero de 24 años, no hace dramas por el camino que lleva su carrera. Hoy disfruta vestirse de azul.

"Estoy tranquilo con mi carrera. El proceso de cada quien es diferente, es lo que hay. Más que pensar en cosas que no me suman, hoy pienso solo en Cruz Azul", donde se encuentra a préstamos, "y si me compran o no, pues haré todo lo posible, pero no es totalmente mi decisión. Vengo a hacer lo que me gusta, a enfocarme a mí, y trabajar lo más posible día a día, para acercarme al lugar más deseado. Ya estoy al 100 por ciento para estar al máximo nivel".

En la interna del equipo cementero, se han puesto la meta de ir por el torneo de Liga y también por la Liga de Campeones de la Concacaf. "Nosotros tenemos como objetivo ir por los dos torneos, ser campeones. Aunque es muy pronto para hablar de eso, vamos apenas en la cuarta jornada, hay que ir paso a paso. La competencia es muy sana y eso hace a los grandes equipos".

JL