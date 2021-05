Las formas no le gustan a la afición, pero se tendrán que aguantar porque Chivas daría continuidad al proyecto con Víctor Manuel Vucetich, quien el pasado domingo quedó fuera de la reclasificación del Guard1anes 2021 por el Pachuca con marcador 4-2.

El presidente de la institución, Amaury Vergara, se reunió con el director deportivo Ricardo Peláez para aterrizar qué sigue de cara al torneo entrante, basados en lo que ha hecho el equipo bajo la dirección técnica de Vucetich.

Haber entrado a la Liguilla alcanzando las semifinales el campeonato anterior y en el Guard1anes 2021 llegar a la reclasificación, lo ven una mejora debido a que anteriormente tenían cinco torneos sin estar en últimas instancias.

Lo sucedido ante el Pachuca de acuerdo a los análisis que realizaron, ven como un accidente del futbol haber quedado fuera de la reclasificación, porque su equipo hasta cierto tiempo se comportó a la altura y con muchas posibilidades de ganar con la jugada de Uriel Antuna, que hubiera significado el segundo gol en el enfrentamiento ante el tuzo.

Entre los puntos importantes que vale la pena señalar para darle continuidad a Vucetich, es que no les exigirá refuerzos, les dijo que pretende dos y ya entregó los nombres, pero en caso de que no se los puedan dar, no hay ningún problema.

Al no tener dinero para contratar elementos y sin la presión del técnico en ese aspecto, más la promesa del "Rey Midas" en darle más oportunidad a los jóvenes de la cantera, prefirieron no meterse en problemas y dar la continuidad, porque se acopló a todo el estratega.

Vucetich se reúne este martes con Peláez para darle prisa a la planeación de cara al torneo entrante, de igual forma ver qué jugadores serán negociados como José Madueña, Antonio Briseño si es que sale alguna oferta o Cristian Calderón, quien es pretendido por Tigres. Fernando Beltrán tiene varios escenarios, uno es ir al Necaxa como parte del pago de Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña.

A uno de los jugadores que pidió Vucetich ya lo dirigió en el Querétaro, se trata de Jaime Gómez, quien se desempeña por la banda derecha y es uno de los puntos flacos que tiene el equipo. El actual elemento de Xolos no estuvo muy activo, solamente jugó 487 minutos en el Clausura y hay contactos ya entre dirigencias.

El equipo regresará el próximo 2 de junio a los trabajos, primero se realizarán las pruebas médicas de rigor, para luego pasar a los entrenamientos físicos porque dentro del itinerario está ir toda la plantilla a Estados Unidos a vacunarse contra el Covid-19.

Destacaron en análisis del trabajo de Vucetich con Chivas:

Aparición de canteranos como Eduardo Torres, Luis Olivas, entre otros, así como la regularidad de Gilberto Sepúlveda. Lesiones jugaron en contra y fue factor para no avanzar, como la de Hiram Mier. Con su distancia, creen que tiene ciertos tintes al proceso de Almeyda, con quien tardaron en arrancar al éxito, pero la continuidad les dio títulos y hay chispazos que dicen al interior, están a nada de ser una constante para ser un equipo top en la Liga MX. El manejo que tiene al interior del equipo con los jugadores clave. Continuidad al proyecto de fuerzas básicas, aparecerán más en el torneo entrante. Con continuidad en DT, creen habrá más regularidad futbolística. Marcelo Michel Leaño resaltó el acercamiento de Vucetich con las fuerzas básicas, por lo tanto lo etiquetó como el ideal para un proyecto a largo plazo.

OF