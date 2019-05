ChivaHermano A.C. va por todo

Un grupo de empresarios tapatíos encabezado por Agustín Levy, quien junto a su familia fueron de los que vendieron su certificado de aportación a Jorge Vergara cuando éste compró al Rebaño, y se ha distinguido por ser un brillante empresario constructor, ahora quieren replicar ese plan de negocio en la adquisición de Chivas con el movimiento ChivaHermano A.C.

Lograron sus primeros 150 inversionistas con una aportación de 50 mil pesos, hay otros 50 lugares que están destinados, según dijo Agustín, para ex jugadores, ex directivos, profesionistas, así como jugadores en activo pero esto tiene su riesgo.

“Es una etapa de riesgo, se utiliza esta aportación para pago de asesores y esto es de riesgo, todo mundo lo sabe que es una cantidad que pudiera no ser recuperable. La realidad dice que es probable que no se recupere algo de esta cantidad, porque nosotros tenemos pensado tener pronto la reunión con los Vergara y si se da una respuesta, negativa o positiva, nosotros tomaremos determinaciones en la cual pueda incluirse lo que no se haya pagado”.

Agustín está apoyado en este proyecto de adquirir Chivas por Ángel Ramón Serrano y Jorge Levy.

¿Cuál es al plan?

Al ya reunir 150 socios fundadores con 50 mil pesos, el siguiente paso es elegir los otros 50 socios entre ex jugadores, ex directivos, jugadores, profesionistas y empresarios que harán un total de 200 socios fundadores. Reunirán 10 millones de pesos.

Buscan acomodar 12 millones de certificados de aportación entre aficionados con un costo de dos mil 500 pesos que irán a un fideicomiso, donde también estarán mínimo 10 empresas, máximo 20, y en esta entraría una aportación que rondaría los 20 millones de pesos, según explicó Agustín.

“En esta etapa es la de cero riesgo, porque el dinero estaría en un fideicomiso. Aquí entra cualquier persona, entre 10 y 12 millones esperamos y que estén en donde sea, en cualquier parte del mundo. Ellos pagarían dos mil 500 pesos. Abrimos las puertas y estaríamos metiendo cada peso a una inversión para meterle a los refuerzos y club, usando el dinero inteligente porque sería un patrimonio de todos”.

Problema a la vista

De entrada la única ocasión que Jorge Vergara mencionó estar dispuesto a vender, es si había alguien que le diera 800 millones de dólares. Por ahora, su hijo Amaury Vergara ha sido tajante en que el equipo no está en venta.