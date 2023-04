Chicharito rompe el silencio sobre su ausencia en el Tri "otros han hecho hasta peores"

Chicharito rompió el silencio. Javier Hernández decidió hablar y aceptó que cometió un error que lo alejó de la Selección Mexicana, sin embargo, también fue sincero al reconocer que también su ausencia tuvo que ver con la decisión de estar cerca de sus hijos mientras el conjunto nacional tenía actividades de un mes en su agenda.

En entrevista para FOX Sports, el delantero histórico del Tri dijo que: "Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo, y así iba a ser. Te voy a explicar algo, y te lo voy a decir al chile: Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la Selección en esos momentos no veo a mis hijos. No los veo todo un año, no iba a hacer eso".

El exatacante de Chivas señaló que la "bolita" sólo fue para él y no para todos lo que habían cometido esa falta dentro de una concentración de la Selección, dejando en duda de que era por otra razón que a ellos sí los mandaban a llamar y a él nunca lo tomaron en cuenta en los últimos dos años, en todo el proceso de Gerardo "Tata" Martino y ni en este inicio de quien fuera bicampeón con Atlas, Diego Cocca.

"Desafortunadamente, ¿Qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué. ¡Todos! Ahí fue el problema. Lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y se los cobran a cinco, por algo será".

Chicharito todavía no sabe si regresará a una convocatoria de la Selección Mexicana, aunque el propio jugador y Diego Cocca han dicho que tuvieron contacto, sin aclarar si en el futuro habrá algún llamado.

