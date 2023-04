El director técnico de la Selección Mexicana, Diego Martín Cocca destacó, tras el empate ante Estados Unidos en Arizona, el juego colectivo de su equipo y reconoció que la falta de efectividad en la definición sigue siendo un problema.

“Sabemos que tenemos que seguir trabajando la definición, esta es una selección que en el último cuarto erra mucho, pero trabajamos lo poquito que podamos trabajar. Si hubiéramos tenido un poco más de efectividad, seguramente hubiéramos hecho más goles y hubiéramos ganado. Nos pasó en el partido anterior lo mismo, y eso habla de, como les digo, con el vaso medio lleno, que hay muchas situaciones de gol, y vamos generando cada vez más, vamos teniendo más solidez, vamos teniendo cada vez más posición, y sobre todo se ve una idea de juego que es lo que realmente me deja más tranquilo”, digo Diego Cocca al finalizar el encuentro ante los estadounidenses.

Además, Cocca mencionó que le gusta tener varios sistemas de juego y ser flexible en el campo, tal y como lo hacía en sus equipos, dígase Atlas y Tigres en las últimas instancias. En general, el timonel confía en que su equipo está en el camino correcto para seguir creciendo y obteniendo más victorias.

“A mí me gusta un equipo que tenga varios sistemas de juego, y que sea flexible. Me gustó una parte del segundo tiempo con Jamaica, en el que tuvimos dos pelotas en el palo, hicimos el gol, y tres situaciones de gol abajo del área. Así quiero mi equipo. Que ataque, que vaya para adelante, que tenga situaciones de gol, tenemos que tener más efectividad, si hubiéramos tenido un poco más de efectividad, hoy hacíamos otro gol, y con Jamaica seguramente que también. Así que ese es el camino, el resultado no lo podemos manejar, el resultado va a ser una consecuencia de seguir creciendo juntos, desde lo defensivo, desde la posesión, y desde la definición. Así que en todos esos aspectos seguiremos trabajando”, finalizó diciendo Diego Martín Cocca.