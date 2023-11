Checo Pérez reconoce la labor de Leclerc

Sergio Pérez reflexionó sobre su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, resaltando su tercer lugar en el podio en una carrera llena de emociones. El piloto mexicano describió un inicio complicado con daños en el alerón, pero su habilidad para avanzar uno por uno demostró un buen ritmo. A pesar de los desafíos, Pérez logró un rebase exitoso sobre Charles Leclerc, lo que le permitió asegurar el tercer puesto en una lucha intensa por la victoria.

“Fue un inicio de carrera difícil, tuvimos un daño en la parte frontal del alerón, fui progresando, fuimos avanzando uno por uno, tuvimos un buen ritmo y finalmente pudimos estar en contención. Rebasé a Charles, pero no me pude escapar de él, porque tenía unos daños en el ala delantera. Me ayudó un poco Max, tuvimos bloqueadas, hubo viendo y al final no espera a Charles de ese lado, fue muy fuerte, se mantuvo ahí y se dio el rebase”, dijo el piloto tapatío.

Este podio en Las Vegas fue crucial para Pérez, ya que confirmó su subcampeonato del mundo en la temporada 2023 de la Fórmula 1. El piloto mexicano expresó su satisfacción por escaparse de sus perseguidores y destacó la importancia de este resultado histórico, consolidando su posición como uno de los mejores pilotos de la categoría. La nota enfatiza la resiliencia y determinación de Pérez, subrayando su éxito en la pista y su impacto significativo en la clasificación general de la Fórmula 1.

Además, Pérez Mendoza aprobó el Circuito del Strip en Las Vegas, como una pista buena para una carrera de la máxima categoría del automovilismo.

“Es un buen circuito, fue buena la carrera y la verdad es que pudimos escaparnos de la gente de atrás, para nosotros el circuito cumplió”, comentó desde el Belaggio, en donde se celebraron entrevistas posteriores a la carrera.