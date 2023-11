Checo Pérez habla sobre su hijo "Chequito" y su talento al volante

Sergio "Checo" Pérez es, sin lugar a dudas, el mejor piloto mexicano de los últimos tiempos por lo que, al paso de los años, la afición de la Fórmula 1 (F1) en el país se ha preguntado cuánto tiempo tardaremos en tener otro representante mexicano en la máxima categoría y la respuesta podría ser muy sencilla.

En una entrevista, Checo se sinceró sobre su familia y habló especialmente sobre "Chequito" su hijo mayor y admitió que heredó el talento para el automovilismo.

"Le gusta mucho (el automovilismo) y tiene mucho talento. Se lo he dicho, que llegará tan lejos como quiera. Tiene más talento que yo a esa edad, lo he visto. Tiene mucha facilidad, pero al final pocos tienen el hambre que yo tuve y eso dependerá de él".

Cabe recordar que Checo Pérez tuvo que hacer grandes sacrificios para llegar a dónde está, incluyendo abandonar su hogar desde los 14 años para perseguir su sueño. Quizá por eso a Pérez Mendoza no le gustaría que su hijo siga sus pasos: "Personalmente, no me gustaría, porque siendo mexicano dejas años increíbles de tu vida, pero es increíble luchar por tus sueños y la felicidad igual está ahí en luchar y buscar tus metas. También le gusta el futbol".

Por lo pronto, Checo Pérez está enfocado en conseguir este fin de semana el subcampeonato de pilotos durante el Gran Premio de Las Vegas, mismo que se correrá a las 00:00 horas del domingo (tiempo de México).

