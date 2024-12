Checo Pérez dedica emotivo mensaje de Navidad

La Navidad ha llegado y trae con ella mucha luz y esperanza para muchos. Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez, no perdió la oportunidad de compartir un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, dedicado a todos sus fieles seguidores que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El mensaje, difundido a través de la red social “X” , expresa los mejores deseos de Checo para esta Navidad. En sus palabras, desea que la paz llegue a todos los hogares y resalta la importancia de recordar a los menos afortunados. Concluyó su mensaje deseando todo lo mejor en este día especial, destacando que nunca falte la paz en sus vidas.

Feliz Navidad, que Dios bendiga sus hogares y traiga mucha paz!

En estas fechas siempre hay que tener presente a los menos afortunados!



Les deseo todo lo mejor y sobre todo mucha paz! ��— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 25, 2024

A pesar de que Checo Pérez ya no forma parte de la lista de pilotos de la Fórmula 1, su talento y determinación lo han llevado a mantenerse ligado de alguna manera a Red Bull Racing, equipo al que se unió en 2021. Aunque el contrato de Sergio no fue renovado hasta 2026, la escudería decidió no continuar con el piloto tapatío como parte de su alineación principal.

Pérez seguirá vinculado a la escudería austriaca Red Bull Racing , con una participación programada para el próximo año, aunque en un rol diferente.

Sin duda, a pesar de las adversidades, Checo Pérez ha alcanzado importantes metas y logros que lo han convertido en uno de los pilotos tapatíos más admirados . Su legado sigue vigente, y siempre será reconocido por sus seguidores.

AS