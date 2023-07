El piloto neerlandés, Max Verstappen, logró coronarse campeón de el Gran Premio de Bélgica, en el cual sacó una distancia de 20 segundos sobre el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien sumó su segundo podio consecutivo de la temporada, ocupando el segundo lugar.

La diferencia de tiempo entre ambos pilotos, ha llamado la atención de las empresas de Carlos Slim, quien es el principal promotor de la carrera de "Checo".

Arturo Elías Ayub, Director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil, empresa que aporta los principales apoyos a Checo Pérez en su carrera, comentó su desagrado entre la diferencia de tiempo entre Pérez y Verstappen, pues el empresario, resaltó que esta diferencia recae en los coches.

"No tengo duda que Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla, pero sacarle más de 20 segundos a Checo cuando checo aumentó su ventaja contra Charles Leclerc, es porque su coche TIENE QUE SER mucho más rápido que los demás. Tanta diferencia no la puede hacer solo el piloto. Anyway carreron querido Checo. Felicidades", escribió en su cuenta de Twitter.

La próxima carrera de la F1 será la del Gran Premio de los Países Bajos el domingo 27 de agosto.

