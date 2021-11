Para Sergio "Checo" Pérez, puede que ser el piloto anfitrión del Gran Premio de México de este fin de semana sea una motivación extra, pero ni el ensordecedor sonido de los fanáticos en el Foro Sol a favor del mexicano puede eliminar los retos que presenta la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En rueda de prensa, como parte de los eventos previos a la carrera, el piloto tapatío habló sobre las dificultades y peculiaridades del circuito para los monoplazas:

"Es muy demandante en la parte del auto, porque vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos, pero no funciona el auto por la altura, es muy exigente para los frenos, es exigente en el motor. El enfriamiento del motor es clave, entonces no tener tráfico desde temprano es muy importante, me recuerda un año que tuve que abandonar por los frenos. Es un circuito bastante duro en esa parte, no es fácil de llevar la carrera aquí".

Es por eso que el reto en la Ciudad de México será muy grande para el tapatío, pero también sabe que cuenta con el respaldo incondicional de la afición y eso es también algo de lo que más le gusta a los otros pilotos:

"Es un circuito que nos gusta mucho, es muy demandante en el auto, es algo que no disfrutamos tanto, pero el ambiente no se vive en ningún otro Gran Premio".

"Checo" está confiado del trabajo que ha logrado hacer en los últimos Grandes Premios de la mano de su escudería y de su equipo de ingenieros con quienes, dice, ha ido creciendo:

"Creo que estamos en un buen ritmo para pelear por el podio en las últimas carreras" y asegura que "estamos peleando por mucho en estas últimas carreras, cada punto en estas últimas cinco será importante".

El Gran Premio de México no tendrá restricciones en cuanto al aforo por lo que el ambiente que se vivirá en el Autódromo será espectacular luego de dos años de espera por parte de los aficionados tras la cancelación del evento en el 2020 por la pandemia de COVID.

