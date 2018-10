Charros estará en playoffs: Manny Rodríguez

En Charros de Jalisco las expectativas siempre son altas, pero previo a esta temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) la novena tapatía tiene claro que no puede descuidar su objetivo principal, que es meterse a la postemporada.



Pese a que en otros años se prometía el título como el único y mínimo objetivo, ahora los peloteros jaliscienses se han metido en la cabeza que "primero es lo primero".



Debido a lo anterior es que jugadores como Manny Rodríguez, capitán del equipo, se limitaron a prometer que Charros estará dentro de los playoffs de esta la que será su quinta temporada consecutiva en la LMP.



"Tenemos que estar en playoffs, tenemos que estar fuertes en la primera y segunda vuelta y así meternos a la postemporada. La clave será mantenernos saludables. Es un hecho que habrá juegos claves y debemos ganarlos. El año pasado se nos fueron varios juegos en la segunda vuelta y nos quedamos cortos", reconoció el infielder.



Por su parte, el lanzador Joe Colón se mostró complacido por estar a punto de enfrentar una nueva temporada con una novena en la que se siente pleno.



"Me siento orgulloso de estar acá, me encanta la ciudad, lo administrativo y mis compañeros. Debemos ir para adelante, gracias a Dios estoy saludable, vengo a trabajar fuerte y a dar el todo por el todo", finalizó el serpentinero boricua.





Será el próximo sábado cuando vuelva a cantarse playball en Jalisco, pues ese día los Charros debutarán como locales ante los Venados de Mazatlán.

