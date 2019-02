Charros de jalisco: sin margen de error

La Selección de México, representada por los Charros de Jalisco, ya no tiene margen de error dentro de la Serie del Caribe Panamá 2019, pues luego de que perdieran sus primeros dos juegos ante Venezuela y Cuba, un nuevo descalabro los dejaría, en automático, fuera de este torneo.

Por lo anterior es que hoy los Charros de Jalisco se juegan la vida en el Estadio Nacional Rod Carew, inmueble que atestiguará el segundo enfrentamiento entre la novena azteca y la cubana (Leñadores de Las Tunas), integrantes del Grupo A.

Previo a este juego tan determinante en el que México está obligado a ganar, el outfielder Dariel Álvarez, pelotero de Charros de Jalisco nacido en Cuba, comentó lo especial que es para él medirse al equipo de su país.

“Es algo muy bonito, son sentimientos encontrados. No los conozco a todos, pero con algunos que sí conozco pasé tiempo conversando. Encontrarme con ellos después de años es algo lindo. Ahora trataremos de opacar sus potenciales y hacer nuestro trabajo.

“Estoy agradecido con México por darme la oportunidad. Este es un evento donde todos se deberían de sentir contentos, porque estamos representando a millones de personas que quisieran estar aquí y por una u otra cosa no pudieron”, finalizó el pelotero.

Ahora que su marca ya es de 0-2, los Charros de Jalisco ya no dependen de sí mismos para poder llegar a la Gran Final del próximo domingo, ya que además de que están obligados a ganar sus dos juegos restantes, también deben esperar los resultados entre Venezuela y Cuba.

La clave para México está en ganar sus dos próximos compromisos por el mayor número de carreras posibles, después, esperar que Venezuela y Cuba, en sus enfrentamientos directos, ganen un juego y pierdan el otro con pizarras no holgadas. De esta manera, habría la posibilidad de que Charros avanzara a la Final por el número de carreras a su favor.

Debido a todo lo anterior, el triple empate a dos derrotas y dos triunfos entre los tres integrantes del Grupo A, es la única vía que deja a México en posibilidades de poder llegar a la Gran Final, y es por ello que ahora Charros de Jalisco deberá sacar a relucir todo el poder ofensivo que lo llevó a ser campeón de la Liga Mexicana del Pacífico hace menos de dos semanas.

En las manos de Barreda

Luego de que Orlando Lara y Will Oliver no pudieran encaminar a México a una victoria, es tiempo de que Manny Barreda entre en acción en Panamá. Este serpentinero, quien llegó como refuerzo a Charros durante la Postemporada, no ha tenido los mejores números con Jalisco, sin embargo ahora el futuro de la novena azteca está en sus manos, ya que él será el abridor de México en el juego de hoy.