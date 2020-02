"Chapo" Sánchez y su eterno amor

Desde su inicio en Héroes de Caborca en 2007, se propuso ser un jugador profesional en todos los aspectos. Ha vivido alegrías al por mayor al igual que tristezas y fracasos, pero Jesús Sánchez no se dio por vencido jamás. Es de esos casos raros que hoy escasean, que vistan en el máximo circuito una sola camiseta y por eso no se quiere ir jamás de Chivas, porque es una forma de vida que disfruta mucho junto a su familia.

En los momentos más difíciles se levantó, trabajó hasta alcanzar a ser capitán del Rebaño con Matías Almeyda. Le gustaría retirarse en el redil para haber jugado en un solo equipo en su carrera porque él no cree en los ciclos y puso como ejemplo a un elemento emblemático de talla internacional.

“Me falta seguir cosechando triunfos, pues no hay nada mejor que estar en Chivas. El jugador debe ser ambicioso donde este y aquí he tratado de conseguir cosas, no me gusta hablar de ciclos. Con las distancias del caso, a Messi en Barcelona nunca lo escuché decir que se terminó su ciclo y el jugador de esa mentalidad es más productivo, trato de mantenerme bien para cosechar cosas”.

Sánchez no se ve en otro equipo y en otra ciudad que no sea Guadalajara porque ama los colores, porque su familia e hijos traen “tatuados” los colores rojiblancos y no se pone techo.

“Las circunstancias de cada jugador son diferentes. En mi caso, algún tiempo hubo oportunidad de salir, pero siempre lo he dicho, estoy feliz aquí, disfruto venir todos los días, caminar por los pasillos, llegar al vestidor y de mi parte, me encanta estar en Chivas, soy de corazón. Disfruto. Agradezco estar acá”.

Castigan a Antuna y Calderón

Luego de los recientes escándalos en los que se vieron involucrados, la directiva de Chivas anunció a través de un comunicado que impuso una sanción deportiva y económica a sus jugadores Cristian Calderón y Uriel Antuna, aunque no precisó el monto con el que han sido multados ambos jugadores.

JL