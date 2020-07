Carlos Vela no jugaría en el regreso de la MLS

La MLS está por volver, y la expectativa es grande por la gran cantidad de mexicanos que habrá en la competencia, sin embargo, las bajas se están dando, pues después de que LA Galaxy hiciera oficial que Jonathan dos Santos no estará disponible porque será operado, ahora Carlos Vela tampoco entraría en acción con el LAFC.

Distintos medios con fuentes cercanas al jugador, han reportado que Vela no estaría en la dispocisión de ir a Orlando, Florida, donde se disputará el torneo "MLS is Back", debido a que preferiría quedarse en casa para evitar ser contagiado y asegurar que su esposa embarazada no corra peligro.

Por otro lado, aunque el atacante mexicano quisiera llevarla a Orlando para cuidarla no podría, pues el organismo ha sido claro en su reglamento que los jugadores no pueden llevar familiares o amigos al torneo y el acceso solo estará disponible para personal esencial en la logística de los encuentros.

La decisión de Vela aún no estaría 100% tomada, pero en caso de que se concrete, el LAFC perdería a su máxima estrella y con ello parte del espectáculo también estaría ausente.

AJ