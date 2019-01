Carlos Salcedo es presentado en Tigres

Carlos Salcedo fue presentado en Tigres de la UANL. Miguel Ángel Garza, presidente de la institución, fue quien presentó al defensa central: "Carlos tiene perfil Tigre, encaja a la perfección en la institución".

Desde un inicio dejó en claro que el "Titán" pasó las pruebas físicas, "sólo dejamos una pendiente porque venía de un día completo sin dormir", dijo Salcedo. "Pero las pruebas salieron excelentes", remató Garza.

"Regreso a México a un club 100 por ciento ganador, pelea año tras año. Me falta en mi carrera jugar un Mundial de Clubes, eso me hace regresar, tengo esa ilusión". Dijo estar físicamente listo para jugar el fin de semana, "pero el que manda es el míster (Ricardo Ferretti). Primero pongo al equipo que mis pretensiones. Vengo a ganarme un lugar, en mi carrera nadie me ha regalado nada, y no va a ser diferente en esta ocasión".

Del porqué de su regreso, explicó que fue por causas personales "las vengo a disfrutar. En el futbol, a veces no se ve la parte del ser humano… Perdí un hijo en Italia, y eso te hace madurar y te hace saber que era momento de tomar decisiones por el bien de tus hijos, quien sea papá lo entenderá y quien lo quiera entender, qué bien. Vengo a ser feliz, hoy Carlos Salcedo necesita estar aquí".

Más de siete mil personas estuvieron presentes en el estadio Universitario para la presentación de Carlos Salcedo como nuevo refuerzo de los Tigres. El futbolista realizó algunos movimientos con el balón, pronunció algunas palabras para finalmente lanzar su playera (el tercer uniforme del equipo) a la tribuna.

