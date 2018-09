Cardozo ve más débil y presionado al América

El técnico del Guadalajara José Saturnino Cardozo, está seguro de que su equipo llega al Clásico con la presión normal, no como el América, en el que ve cierta tensión porque perdió contra un equipo de menor categoría.

"No creo que una derrota te lleve a tratar de pensar tanto, a afectar tanto, tenemos un Clásico en puerta, que tenemos que llegar al cien por ciento todos los jugadores, más bien eso sería para los de enfrente, porque perdieron contra un equipo de división de Ascenso. Si alguien le va a afectar, es a ellos, nosotros tenemos que pensar en llegar bien en todos los aspectos y buscar los tres puntos".

El técnico rojiblanco mencionó que le emociona el partido del domingo, ya que en un Clásico está en juego más que tres puntos y Chivas va por ellos, para darle una alegría a la afición que está dolida tras la actuación ante Pumas.

"Si, me emocionaré más estando en el estadio y sumando los tres puntos. Me ha tocado dirigir en México, pero me ha tocado el Olimpia-Cerro, esperemos que el domingo nos vuelva a sonreír, nos acompañe, tenemos una semana para trabajar, estamos molestos, dolidos y no peleamos tanto para ganar pero un Clásico se vive diferente".