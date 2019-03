Cardozo sabe que el equipo viene a la baja: Higuera

La baja futbolística que ha tenido Chivas es muy evidente, lo cual preocupa al director general José Luis Higuera, quien señaló como grave la falta de generación ante el arco de América, de la cual el técnico Cardozo está consciente, y espera que el sábado la historia sea otra.

“Lo hemos dicho muchas veces, eso de garantizar no se habla, nosotros estamos sólidos con él, estamos cerca y tampoco es para hablar de la continuidad de Pepe. Creo que él es el primero que sabe que el equipo viene la baja y lo grave es que ahora no generamos. No hay nada rescatable, fue un partido para no olvidar y no volverlo a hacer”.

Higuera puntualizó que la derrota no se debió a la falta de actitud del equipo, sino a otros factores.

“Lamentablemente no es la primera vez que perdemos frente al América, ni será la última. La mentalidad de los que nos dedicamos a esto debe ser muy clara. Nosotros estamos muy sólidos, tenemos un partido crucial el sábado y otro igual regresando de fecha FIFA”.

Respecto a una charla con el equipo, ya la tuvieron, e Higuera notó golpeado al equipo en lo anímico y confía en que el tiempo que resta para el siguiente cotejo el equipo reflexione y cambien de mentalidad.

“El grupo está intacto, tenemos confianza en ellos, lo he mencionado, mucho menos margen de maniobra y esto hace que los líderes salgamos a poner esos puntos sobre la mesa para que se enderece el rumbo”.

Espera que la actuación ante el América no se vuelva a repetir, porque al final “también se tienen malas noche, mala suerte que tocó contra el América, no creo que sea un problema de actitud ni rebeldía. Simplemente así pasa, darle vuelta a la página y queda muy claro que esto no puede pasar en el Guadalajara".

