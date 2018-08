Cardozo, de la risa a la lágrima

Antes de iniciar el torneo, el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, aceptó que el arranque del Apertura 2018 sería difícil, pero tenía confianza en sacar buenos resultados ante Xolos, Cruz Azul, Toluca y Santos. Por la institución a la cual representa, dijo que su visión estaba en colocarse en los primeros lugares y obteniendo triunfos, aunque todo sigue quedándose en ilusión.

“Debemos pensar siempre en ser protagonistas, ni pienso ni veo que Chivas deba estar peleando abajo. Miramos siempre arriba y no miramos tanto abajo, la camiseta de Chivas no nos permite eso, debemos pensar siempre arriba y tratar de poner al equipo a la altura de lo que es la afición. De la exigencia que hay, los jóvenes saben la responsabilidad que tienen partido tras partido. No miro abajo, miro arriba”.

Cardozo creía que tenía plantel para estar peleando con equipos que hacen grandes inversiones, porque en el futbol lo que cuenta es el desempeño dentro del campo, no lo que valen los planteles. Hoy la realidad dice otra cosa después de que el Rebaño sólo haya logrado un punto de 12 posibles.

“Siempre hay planteles mejores y peores o en la misma línea. Tampoco pensamos que el que está enfrente es muy superior, de pronto tendrá jugadores con más nombre, que gana mejor que nosotros, pero el futbol no es dinero, es pasión, convencimiento”.

La ilusión del guaraní estaba basada en el trabajo, sin comparar a su equipo con otras plantillas y porque los jugadores están comprometidos con la institución y si en algunos momentos se presentaran problemas, sabría cómo resolverlos.

“Lógicamente habrá planteles con mejores jugadores, pero de que estos 11 que jugarán serán guerreros, lo emparejamos con eso. Todos tenemos que correr, debemos ser un equipo difícil, complicado para todos. Eso me gusta mucho, no me gusta analizar tanto al rival de qué jugadores tiene, sino de analizar que podemos jugar con cualquiera, eso me ilusiona mucho”.

Chivas vive una realidad distinta a la que vislumbraba su técnico y la crisis de resultados comienza a hacer mella en un proyecto comandado por Cardozo, quien ve cómo la ilusión se le cae a pedazos.

Cardozo acarrea su propia mala racha

Ya no hay margen de error.

Los focos de alarma están encendidos en el Guadalajara, porque con lo hecho en el Apertura 2018, estaría iniciando para el próximo año futbolístico en el último lugar del cociente, es decir, que si se mantiene la tendencia negativa, al finalizar el torneo Clausura 2019 Chivas tendría que pagar 120 millones de pesos para continuar en la Liga MX.

Los números del Cardozo no son alentadores para confiar en un repunte del Guadalajara. La última ocasión que el guaraní ganó un encuentro desde el banquillo fue en el Apertura 2017, cuando dirigió su primer encuentro con el Veracruz, el cual ganó al Morelia 2-1, el 26 de septiembre. En poco menos de dos meses estaría cumpliendo un año de disfrutar un triunfo.

Contando los cuatro duelos en los que ha dirigido al Rebaño, Cardozo suma ya 11 encuentros sin conocer la victoria en Liga.