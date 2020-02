Canton tiene nuevos huéspedes

La temporada número 100 de la NFL ya tiene a su generación de jugadores que ingresarán al Salón de la Fama, la cual encabeza el ex safety de los Steelers de Pittsburgh, Troy Polamalu.

Ayer fueron seleccionados dos de los mejores safeties de la Liga, un receptor abierto que batió récords, un liniero ofensivo altamente competitivo y un corredor que hizo todo para ser reclutado en el Salón de la Fama.

Polamalu y el ex safety de los Broncos de Denver, Steve Atwater; el ex receptor abierto de los Rams, Isaac Bruce; el ex guardia de los Seahawks de Seattle y de los Vikings de Minnesota, Steve Hutchinson, y el ex corredor de los Colts de Indianápolis, Edgerrin James, conforman la generación del Salón de la Fama de 2020.

Los cinco nuevos integrantes fueron elegidos por la junta de selectores del Salón y fueron anunciados formalmente durante el programa de Honores de la NFL, ayer.

Los nuevos cinco miembros serán reconocidos durante el Super Bowl LIV hoy en el Hard Rock Stadium.

El nuevo Salón de la Fama se formalizará el 8 de agosto en Canton (Ohio).

Polamalu, ocho veces seleccionado al Pro Bowl , ganador de dos Super Bowl y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2010, estaba en su primer año de elegibilidad. Como el ex entrenador Bill Cowher y el profundo Donnie Shell ya fueron nombrados como parte de la Clase del Centenario del Salón el mes pasado, los Steelers estarán bien representados en todas las celebraciones a finales de este año.

Tanto la Clase de 2019 (Champ Bailey, Tony Gonzalez y Ed Reed) como la Clase de 2018 (Ray Lewis, Randy Moss y Brian Urlacher) tuvieron tres jugadores seleccionados en su primer año de elegibilidad.

Los cinco seleccionados de la era moderna en la Clase de 2020 se unirán para ser reclutados en el Salón de la Fama en agosto con algunos de los 15 miembros de la Clase Centenario que fueron revelados en enero y que incluyen a los ex entrenadores Cowher y Jimmy Johnson y al ex comisionado Paul Tagliabue.