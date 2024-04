Canelo Álvarez reitera cuánto tiempo le queda de carrera en el boxeo

El campeón mundial mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ha confirmado que su próximo oponente en el cuadrilátero será su compatriota Jaime Munguia. La esperada pelea se llevará a cabo en el mes de mayo y promete ser un enfrentamiento de alto calibre entre dos grandes exponentes del boxeo mexicano.

"Canelo" Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, ha estado en el centro de atención debido a los rumores sobre un posible retiro. Sin embargo, durante una reciente entrevista con Azteca Deportes, el pugilista de Guadalajara despejó las especulaciones y aseguró que se encuentra en su mejor momento físico y mental.

Te puede interesar: Canelo Álvarez: esta es la cartelera completa de su pelea con Jaime Munguía

"Yo me siento muy bien, me siento en mi mejor momento", afirmó Álvarez. "Pienso que sí, tres, cuatro años más estaré aquí o a lo mejor, antes no sabemos. Todo está en cómo me sienta, en cómo diga, sabes qué ya, me voy a dedicar a mis negocios, pero sigo amando lo que hago."

El cuatro veces campeón mundial destacó su pasión y dedicación por el boxeo, "Voy pelea tras pelea, sigo amando lo que hago, lo disfruto muchísimo. Lo ves aquí en el gimnasio, sigo amando y disfrutando lo que hago. Entonces, mientras siga así, no sabemos cuántos años más", añadió "Canelo".

¿Cuándo es la próxima pelea de "Canelo"?

La próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez está programada para el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En esta ocasión, el enfrentamiento será contra el joven boxeador de Tijuana, Jaime Munguia.