Canelo Álvarez ningunea a Jake Paul previo a su pelea ante William Scull

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo sábado 3 de mayo para enfrentar al cubano William Scull en un combate decisivo que se celebrará en la ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita. Esta pelea será la primera del tapatío en 2025, con el objetivo claro de recuperar su estatus como campeón absoluto de las 168 libras, título que perdió luego de ser despojado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La FIB le retiró el reconocimiento como monarca indiscutido tras su decisión de no aceptar en su momento un combate contra William Scull, el retador obligatorio, y haber optado por enfrentar a Edgar Berlanga. Ahora, Álvarez tendrá la oportunidad de rectificar el camino enfrentando precisamente al rival que originó la controversia.

Según información publicada por el diario español Marca, que cita una entrevista de Álvarez para Barstool Sports, durante el proceso de selección de su primer rival del año se barajó la posibilidad de un combate mediático contra Jake Paul. El influencer había ganado notoriedad tras vencer al exboxeador Mike Tyson, lo que encendió los rumores sobre un posible cruce con Canelo.

El propio Álvarez reconoció que existieron conversaciones con Paul y que, incluso, formaron parte de las estrategias dentro de sus negociaciones con el empresario Turki Al-Sheikh, con quien firmó un acuerdo para disputar cuatro peleas. Sin embargo, dichas pláticas no prosperaron, lo que generó cierta molestia en el campeón mexicano.

Sobre la posibilidad de enfrentar a Jake Paul, Canelo fue tajante: "no sería una pelea, sería un evento". Con esta declaración, dejó claro que no descarta del todo un futuro enfrentamiento con el influencer, aunque por ahora no está en sus planes inmediatos.

"Tienes que jugar tus cartas. No sería una pelea, pero sí un evento. No lo es por ahora", confesó Álvarez al referirse a las negociaciones con Paul, aunque finalmente decidió retomar la ruta deportiva formal, pactando la pelea contra William Scull, un rival con marca invicta y el cinturón de la FIB en juego.

El esperado combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y William Scull se llevará a cabo el 3 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un evento que promete captar la atención de los fanáticos del boxeo a nivel mundial.

