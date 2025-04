"¡No entiendo a los mexicanos, todo es futbol!"

Es leyenda del boxeo argentino, y mundial, su tarjeta de presentación, haber conducido al campeonato del mundo a uno de los más grandes de todos los tiempos, el gran Carlos Monzón, el extinto titular medio, que se retiró como campeón del mundo.

Es Amílcar Brusa, el histórico manager que nació en la provincia de Santa Fe, Argentina, un 23 de octubre de 1922. En Miami, en 2005, lo entrevistamos, dijo que “a mis 83 años de vida, ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, y estoy aquí en Miami, para ver el boxeo de un gran pugilista mexicano, Javier “Chatito” Jáuregui, pupilo de mi amigo José “Chepo” Reynoso.

Y Brusa, tras citar a Monzón, se transporta a aquellos años dorados del decenio de los años 1970, de fama, de gloria, “él fue quien me abrió todas las puertas del mundo, porque cuando yo me fui con la cola entre las patas, por haberme peleado con el poderoso del Luna Park (Tito Lectoure), lo que había hecho con Monzón, fue la estela para que me contrataran de todos lados. Por supuesto era un hombre muy práctico, que los mismos periodistas argentinos, contemporáneos a él, no lo conocieron, hasta que derrotó al italiano Nino Benvenutti.

"Le voy a contar una pequeña anécdota, cuando yo me fui de la Argentina, me vine a Miami, invitado por los Dundee. Así viajando por otros países, vi la pelea de Monzón contra “Mantequilla” Nápoles, y me encuentro con periodistas argentinos, que me dicen, “Brusa qué tipo práctico es tu negrito, si no se lo sacan a “Mantequilla” Nápoles, Manzón lo mata. El periodismo especializado, no supo verlo en mi país. Fue un tipo que no le hicieron ninguna marca, por eso hizo películas.

—¿Qué opina del boxeo mexicano?

—México un fenómeno. Mire, yo no entiendo a los mexicanos, por esta razón: tienen 110 campeones mundiales, y usted todos los días ve los diarios de su país, ¡y todo es futbol, por favor!, hicieron dos campeonatos mundiales, y no figuraron, y siempre ocupan páginas enteras, y de los boxeadores que se rompen el alma, y que llevan adelante a su país, porque todo mundo conoce al boxeador mexicano, es muy respetado. Fíjese que cuando a mi pupilo le toca pelear contra un mexicano, yo le digo, acostúmbrate a esto: tu le vas a pegar al mexicano, pero él viene por más, y es un tipo que te da espectáculo, por eso gusta para la televisión. Yo aprendí el gancho al hígado, de “Kid Azteca”.

—¿Le gusta el futbol?

—Yo lo jugaba, pero me alejó una lesión en los meniscos a los 17 años, pero el boxeo es mi pasión, y quiero a esta disciplina deportiva, porque es la única que puede ofrecer a un chico humilde, la posibilidad de aprender del mundo, de ganar plata, cosa que otra disciplina no se la ofrece.

Amílcar Brusa impartía entonces clases de boxeo en Los Angeles, donde residía. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York, el 10 de junio de 2007. Falleció el 27 de octubre de 2011 en Ciudad de Santa Fe, Argentina... Y por ahí estaré atisbando.