A falta de una fecha de que termine el campeonato, el delantero del Atlas, Uros Durdevic buscará el título de goleo ante Chivas en el Clásico Tapatío, sin embargo, el atacante montenegrino, aseguró que no se siente bien, luego de que sus anotaciones no ayudaron a que el equipo Rojinegro consiguiera la clasificación a liguilla.

"Nuestro objetivo era clasificar a Liguilla, objetivo que no cumplimos. No me siento bien, porque con mis goles no cumplí el objetivo. Mañana queda un partido muy importante para nosotros y la afición, vamos a ir a ganar el partido", señaló.

Ante el buen momento que vive con el Atlas en su segundo torneo, "Djuka" aseguró que no se imaginaba vivir algo así en México, sin embargo, reveló que más que el campeonato de goleo, espera conseguir la victoria ante Chivas, ya que sería algo más significativo.

"En un club nuevo a donde llego, quiero ser protagonista y meter goles. No me imaginaba así, viví un torneo personal muy bueno y ojalá le pueda dar esa alegría al club de ser el primer campeón de goleo en el club. Sería algo histórico".

"Ojalá que se cumpla. El primer lugar es el objetivo, la victoria sería más importante que el campeón de goleo. El clásico significa mucho para los aficionados y lo pongo por arriba del título de goleo", concluyó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF