Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo para enfrentarse ante Jake Paul

El creador de contenido estadounidense —quien incursionó en el boxeo hasta hace relativamente poco—, Jake Paul, disputará en el cuadrilátero el próximo sábado 28 de junio para enfrentarse al excampeón mundial mexicano Julio César Chávez Jr. en el Honda Center de Anaheim, California.

La pelea encabezará una cartelera organizada por Most Valuable Promotions (MVP), que también incluirá como combate coestelar la defensa de los títulos crucero de la AMB y la OMB por parte del mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticós.

Según el comunicado oficial de MVP, la pelea principal se llevará a cabo a 10 asaltos de tres minutos, dentro de la categoría crucero (hasta 200 libras) y con guantes de 10 onzas .

Jake Paul, de 28 años, ha expresado que esta pelea representa un paso más en su objetivo de alcanzar un título mundial. En noviembre de 2024, el boxeador derrotó por decisión unánime a Mike Tyson, de 58 años, en un evento transmitido por Netflix que rompió récords de audiencia. Chávez Jr., de 39 años, será el segundo excampeón mundial al que Paul enfrente en su carrera profesional.

Julio César Chávez Jr. fue campeón mundial del CMB en 2012, y desde entonces su carrera ha sido irregular, acumulando un récord de 8 victorias y 6 derrotas desde que perdió su título ante Sergio Martínez. Entre sus derrotas más notables se encuentran las sufridas ante Anderson Silva (2021) y Saúl Canelo Álvarez (2017). Su más reciente combate fue una victoria sobre el exluchador de MMA Uriah Hall.

Por su parte, Chávez Jr. ha expresado a los medios:

“En primer lugar, voy a demostrar lo que puedo hacer ahora que todo está en su sitio en mi vida, tanto mental como físicamente. […] Me siento rejuvenecido, diez años más joven. En segundo lugar, quiero dar las gracias a MVP por arriesgarse a pelear conmigo. Por desgracia para su 'Problem Child', en junio van a tener un gran problema, uno que no sabrán cómo resolver. Espero que, cuando le gane, la gente no subestime esta victoria”, concluyó.

AO