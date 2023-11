Canelo Álvarez es exhibido por Óscar de la Hoya, revela por qué evita a Benavidez

El boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, ya tendría a su próximo rival el próximo año 2024, pelea que se llevaría a cabo en Estados Unidos para el mes de mayo.

Mucho se ha hablado sobre una posible pelea entre el tapatío y David Benavidez, quien en reiteradas ocasiones, ha declarado su deseo de pelear frente a Canelo, pero por distintas circunstancias no se ha podido llevar a cabo la pelea.

Hace unos días, el ex boxeador y ex agente de Canelo, Óscar de la Hoya, declaró durante una entrevista para Fight Hub TV, sobre cuáles eran los motivos por los que este enfrentamiento aún no se llevaba a cabo y en un hipotético caso que se enfrentaran dio su pronóstico.

"Benavidez es un monstruo, por eso le dicen el Monstruo Mexicano. Yo creo que, si hoy pelean, al Canelo lo noquean", dijo de la Hoya.

Asimismo, destacó la pegada de Saúl Álvarez: "Si algo tiene Canelo es que tira bombazos con la derecha y no estoy tan seguro de la quijada de Benavidez. Si Canelo le da uno de esos golpes, se acabó todo para Benavidez".

Finalmente, Óscar de la Hoya, dio su pronóstico en una hipotética pelea entre ambos boxeadores, en el cual se inclinó hacía Benavidez: "Ya si me preguntas un pronóstico, para mí, hoy el favorito sería Benavidez sobre Canelo porque es más joven, es fuerte, versátil y lanza muchos golpes; Canelo últimamente no luce tan contundente y tira menos impactos".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: http://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

fg