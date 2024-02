Canelo Álvarez asegura que estos dos históricos del boxeo no lo hubieran vencido

La carrera de Saúl “Canelo” Álvarez ha estado llena de éxitos, consiguiendo ganar títulos mundiales en diferentes categorías que lo han llevado a ser llamado por muchos como el mejor “libra por libra” en el mundo del boxeo, además de poder presumir una carrera de 60 victorias, dos empates y solo dos derrotas.

Recientemente, “Canelo” anunció que durante este 2024 tendrán dos peleas, sin embargo, solo se detalló que la primera sería en mayo y aún no se conoce el rival al que se enfrentará, aunque se especula que podría ser Jermall Charlo, Terrence Crawford e incluso se habla de David Benavidez.

Con motivo del anuncio de sus peleas, Álvarez Barragán fue invitado al programa “En Caliente” de TV Azteca, en dónde fue cuestionado acerca de que si algún peso medio o supermedio hubiera logrado derrotarlo, por lo que el pugilista rápidamente contestó que “mi mentalidad no está en sí, me hubieran ganado o no".

Después de la insistencia del conductor para responder la pregunta, Saúl contestó que no hay ningún boxeador que lo haya podido derrotar.

Posteriormente, Eduardo Lamazón, mencionó los nombres de Sugar Ray Robinson o Carlos Monzón como posibles boxeadores que hubieran logrado derrotar a “Canelo”, pero el mexicano mantuvo su postura de que ninguno lo podría lograr.

"Sugar Ray Robinson, ¿aceptas que te podría haber ganado?, ¿(Jake) LaMotta?, ¿Monzón?", preguntó el argentino, por lo que solamente obtuvo un tajante “no” como respuesta por parte de Álvarez.

Cabe destacar que “Canelo” solo ha perdido en dos ocasiones, la primera contra Floyd Mayweather y la más reciente contra Dmitry Bivol, con quien aún no se ha logrado pactar una posible revancha.

JV