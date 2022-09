Saúl "Canelo" Álvarez derrotó a Gennady Golovkin por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas y con esto cerró la trilogía invicta ante el peleador kazajo.

Como es costumbre, ofreció una rueda de prensa posterior al combate ante "GGG" y fue cuestionado sobre distintos peleadores a los cuales podría enfrentar, uno de ellos el mexicano David Benavidez, quien constantemente ha expresado junto a su entorno, su deseo por medirse ante el "Canelo".

El pugilista tapatío y multicampeón no recibió de buena manera la sugerencia de un combate ante Benavidez y es que además de señalar que no peleará contra mexicanos, también arremetió en contra de David y su equipo.

"Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con Benavidez que no ha ganado nada. Solo ha ganado a un campeón del mundo y se ha enfrentado a todos los demás perdedores. No me falten al respeto con eso", lanzó "Canelo".

Visiblemente molesto, Saúl Álvarez concluyó pidiendo que no se le falte el respeto a su carrera diciéndole que "no quiere" pelear contra determinado boxeador, porque siempre ha demostrado arriba del cuadrilátero de lo que es capaz.

JL